Reprodução / Instagram Ana Paula Siebert cuida das gemêas de Fabiana Justus: ‘Muito amor’

Ana Paula Siebert recebeu as netas do marido, Roberto Justus, em casa, enquanto a mãe delas, Fabiana Justus, está internada com leucemia.

Nos Stories do Instagram, a modelo mostrou a surpresa que tinha feito no quarto da filha, Vicky, de três anos, para receber as gemêas, Chiara e Serena, de 5 anos. Ana Paula preparou sacolas coloridas cheias de presentes para as gemêas.

"É demais o quanto elas são fofas. A Kiki por acaso primeiro puxou a meia calça da roupa de ballet que teoricamente não é o mais legal e está dizendo que a gente acertou porque a meia calça dela rasgou! @fabianajustus, eu não aguento essa dupla", disse ela.

Ana também contou que as meninas se divertiram no banho antes de se prepararem para dormir.

Mais tarde, ela fez um post no feed sobre o momento. “Titia Vicky preparou o quarto todo enfeitado para matar a saudade das sobrinhas, muito amor esse trio! Que dia feliz, visitaram a mamãe @fabianajustus e dormiram aqui depois! 🙏🏻 dormiram tarde, mas ganhei desconto como vódrasta 😂 nas próximas prometo não deixar Fabi 😎", escreveu.





