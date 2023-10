Reprodução/Instagram Após ataques gordofóbicos, Valentina Francavilla posa só de body

Nos últimos dias, Valentina Francavilla viralizou nas redes sociais ao exibir o corpo após engordar 40kg. A ex-A Fazenda 13 foi alvo de ataques gordofóbicos após publicações nas redes sociais.





"Bora rechear esse feed com fotos Gordelícias!!!! Bora pessoal, vamos nos amar, dar cara a tapa, estamos juntas nessa, quem vem comigo? Minha primeira foto produzida desde que ganhei peso, tô muito feliz", escreveu ela em uma publicação onde aparece só de body.





Após diversos comentários, a influenciadora voltou ao perfil para esclarecer as especulações sobre o peso.

"Eu não estou com depressão, eu tive depressão dois anos atrás, porque eu perdi o Instagram", disse ela.

"Porque eu estou nesse peso? Porque eu comi muito e não fiz exercício e já tenho certa idade. Vamos parar de rotular porque a pessoa está gorda, tem algo ruim com ela. Não necessariamente a pessoa está gorda porque tem um problema com ela", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: