Reprodução/Instagram Valentina Francavilla afirma que recebe mais cantadas após mudança no corpo

Valentina Francavilla revelou que vem recebendo mais paqueras de homens após engordar 40 kg.

Em entrevista ao Fofocalizando, a ex-A Fazenda abriu o coração sobre o momento em que vive e divide com os seguidores.





"Os homens me paqueram muito mais do que antes", contou ela.

A ex-assistente de palco de Ratinho contou que vem sofrendo ataques desde a mudança no corpo. "Nunca na minha vida sofri preconceito. Sofri sendo gorda. As pessoas não gostam de gente gorda".

Valentina também relembrou a época em que participou do reality rural da Record e admitiu: "Eu tomava anabolizante. Hoje sou muito mais saudável", disse.

Além disso, ela afirmou que se arrependeu de se submeter a procedimentos estéticos. "As pessoas perguntam: 'Seu filho parece com quem?'. Aí eu falo: 'Ele é minha cara'. Mas eu sou toda plastificada e não dá para saber".

