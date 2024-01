Reprodução Instagram - 29.1.2024 Lázaro Ramos

No ar na Rede Globo como Mário Fofoca em “Elas por Elas”, folhetim da faixa das seis, o ator Lázaro Ramos usou as redes sociais no último domingo (28) para atualizar próprio o estado de saúde após ser internado com uma crise de estafa.



"Meus amores, passando aqui para agradecer todas as mensagens, para mostrar meu rostinho para vocês e dizer que estou me recuperando bem, graças a Deus. E obrigado pelas energias positivas", disse ele, através de um vídeo publicado no Instagram.



O diagnóstico do intérprete foi de estafa — condição caracterizada pela sensação de esgotamento físico ou mental extremo. Lázaro havia desmaiado em casa no dia 19 deste mês e foi levado ao hospital pela esposa, a também atriz Taís Araujo.



Assista o pronunciamento dele na íntegra:



A esposa de Lázaro também precisou ser afastada do trabalho para tratar uma hérnia de disco recentemente . Taís Araujo é uma das juradas da terceira temporada do “The Masked Singer Brasil” e ficou de fora das primeiras gravações da atração em virtude do tratamento.

