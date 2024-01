Reprodução Regina Casé revela problema que a deixou sem enxergar temporariamente

A atriz Regina Casé apareceu nas redes sociais neste sábado (27) para fazer um relato sobre a lesão ocular que a deixou sem enxergar temporariamente no final de dezembro.



Através do Instagram, a ex-apresentadora revelou ter tido problemas com uma cola de cílios durante as festas de fim de ano. "Tive um troço muito brabo no olho. Eu tinha feito um evento de horas e foi aplicada uma cola de cílio — tome cuidado com isso —, que entupiu todas essas saidinhas. Meu olho parou de lubrificar e um pedaço da cola ficou colado no meu olho, na córnea. Tive uma lesão química na córnea, mas nada disso parecia que estava acontecendo, só que eu estava com um terçol", iniciou.

O caso aconteceu quando a atriz estava curtindo uma temporada em Nova York, Estados Unidos, e precisou ir para o médico mais de quatro vezes.

"Foi piorando, e o ar frio, o aquecimento, o avião, meu olho ficou absolutamente seco. Fui cinco vezes ao oftalmologista lá... Foram cinco dias, sendo que dois dias eu fiquei sem enxergar, tudo embaçado. Eu lavava o olho, fazia tudo e não enxergava. Fiquei desesperada, é um pesadelo", relembrou.

No vídeo publicado, Regina Casé aparece em uma capela de Santa Luzia, católica apontada como protetora dos olhos.

"Hoje foi dia de pedir proteção à Santa Luzia. Eu tive um problema nos olhos que, felizmente, era reversível, mas foi muito assustador para mim. Depois de um final de ano difícil por muitos motivos, viajei e lá fora deu ruim. Não contei aqui na época porque era Natal e Ano Novo e queria levantar o astral, meu e de vocês", contou.

Na publicação, Regina também contou o caso do genro João Pedro Januário, que teve a visão afetada após um acidente.

"João teve também uns tempos atrás um acidente na vista, mas muito mais grave, seu olho esquerdo foi atingido durante um show por um objeto saído do canhão de papel picado e infelizmente perdeu a visão central, deste lado, irreversivelmente, mesmo depois de uma cirurgia… Nós dois estávamos devendo essa visita à Santa Luzia! Fomos agradecer, pois mesmo com os sustos grandes ou pequenos que a gente levou continuamos 'vendo a vida com bons olhos' e achando ela bonita!", enfatizou.