Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa Camargo enxerga brother como manipulador: ‘Muito claro’

Wanessa Camargo, MC Bin Laden e Yasmin Brunet conversavam na área externa da casa mais vigiada do Brasil sobre um brother, mas sem citar nomes. Eles afirmaram que Isabelle está sendo manipulada por este participante e a filha de Zezé di Camargo citou os motivos que a fazem acreditar que ele seja manipulador.

Ela diz que manipuladores costumam mentir e se fazer de vítima, e conta quando percebeu essas características no brother. "No dia que ele gritou pela segunda vez, eu comecei a despertar", recorda.

"Fico muito claro pra mim, todas as coisas que eu aprendi na minha vida, sobre pessoas manipuladoras, esse menino tem. Todos os sinais, todos”, declara.

Apesar de não ter citado o nome, parte da web especula que Wanessa está falando de Davi, que é próximo de Isabelle no jogo e tem rusgas com a cantora. Wanessa já declarou que não consegue ter um diálogo com o baiano e o criticou diversas vezes em conversas com aliados.

“Eu não queria colocar isso porque eu estava, internamente ainda, olhando, observando, porque é, pra mim, uma coisa muito séria, colocar isso em alguém, sendo que eu conheci uma pessoa há duas semanas", finaliza Wanessa.





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente