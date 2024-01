Reprodução/Instagram - 24.01.2024 MC Mirella falou das mudanças no corpo após o parto de Serena





MC Mirella mostrou as mudanças no corpo após quase um mês do parto de Serena, primeira filha com Dynho Alves. A bebê nasceu em 26 de dezembro e a cantora avaliou como certas regiões do corpo se transformaram até o momento.

"27 dias pós-parto, já está uns 60%. Umbiguinho já clareou bem", afirmou no Instagram, em um vídeo em que aparece dançando. "Não mudou? [risos]", ainda questionou em outra postagem, reunindo cliques do dia do parto até a foto mais recente do corpo.

Mirella também contou que o bumbum dela "cresceu". "Não diminuiu, não. E eu não estou mais sangrando. Hoje foi o primeiro dia que usei [calcinha] fio dental. Estava usando calcinha compressora fio dental todos os dias, desde que cheguei em casa [risos]", compartilhou.

Veja abaixo as fotos compartilhadas MC Mirella:

Reprodução/Instagram - 24.01.2024 MC Mirella mostrou mudanças no corpo após parto de Serena





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: