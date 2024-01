Reprodução Pai de Vanessa Lopes aparece após desistência: 'Momento de cuidado'

O empresário Alisson Ramalho apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (25) para se pronunciar pela primeira vez após a desistência de Vanessa Lopes do BBB 24. Segundo ele, a jovem de 22 anos está recebendo auxilio de médicos e profissionais.

"Eu quero iniciar minha mensagem agradecendo imensamente toda essa movimentação de apoio, de carinho e acolhimento com a Vanessa. Quero informar vocês que quando a Vanessa saiu do programa, ela veio diretamente para nossa casa. Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e muito cuidado também", iniciou.

Alisson também chama a atenção para rumores de desentendimento entre a família e aponta que são "fake news".

"Estamos todos muito bem em família e esse é um momento de muito acolhimento. Queria reforçar também que, posteriormente, a Vanessa, se Deus quiser, estará aqui conosco distribuindo seu sorriso, seu brilho e sua energia. Eu finalizo essa mensagem pedindo a vocês muita empatia. A empatia, ela salva vidas e esse é o momento que a gente precisa de muito apoio e muito acolhimento, muito obrigado", finalizou.