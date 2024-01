Reprodução/Instagram - 25.01.2024 Felipe Simas foi hospitalizado após descobrir doença no olho





Felipe Simas descobriu uma doença no olho direito, chamada neurite óptica. Nesta quinta-feira (25), o ator contou que faz uma investiga o diagnóstico desde o início da semana, já que a inflamação é apenas um sintoma de outra condição. Os médicos que acompanharam o artista apontam que uma doença autoimune pode ter causado a neurite.





Simas contou que começou a sentir sintomas no último domingo (21), como a falta de foco e manchas na visão. A esposa do ator, Mariana Uhlmann, sugeriu que isso poderia ser causado pelo cansaço, mas acompanhou o marido no hospital no dia seguinte, quando os sintomas não foram embora.

A oftalmologista da família confirmou a neurite óptica e orientou Felipe a passar por uma consulta no neurologista, para realizar uma ressonância do cérebro "urgente". "[A oftalmologista] falou que não ia dar diagnóstico, porque a neurite é sintoma de alguma coisa [...], mas falou que era uma corrida contra o tempo, porque precisava ser detectado o mais breve possível. Fiz o exame de imagem e foi comprovada essa neurite", relatou.

"Neurologista pediu outros exames, entre esses uma punção da lombar [...] Fiz um batalhão de exames para entender de onde estava surgindo esse sintoma e já foi descartado os mais perigosos, como um tumor na cabeça que estivesse pressionando um nervo, também descartou a possibilidade de ser infeccioso e viral", complementou.

Felipe Simas ainda afirmou que os médicos não sabem qual doença autoimune ele tem. "Pode ser que aconteça uma vez na vida, ou pode ser algo recorrente na minha vida. Agora vamos atrás do que é essa doença autoimune. Mas está tudo em paz, sigo firme e forte, na fé", esclareceu.

Mariana contou que Felipe ficou internado nos últimos dias, enquanto realizava exames, mas recebeu alta na quarta-feira (24). "Agora estamos fazendo um tratamento, tivemos alta ontem, mas voltamos para uma 'day clinic', quando ele volta para tomar a medicação", pontuou.





