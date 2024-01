Reprodução Instagram Ivy Moraes e Nandinho Borges

Ivy Moraes esteve no "AUÊ" , programa de entretenimento do iG Gente apresentado por Kadu Brandão, nesta quarta-feira (24) e revelou com exclusividade que ela e Nandinho Borges reataram o namoro. O casal havia anunciado o término da relação em novembro de 2023 e já tinha rompido em outras ocasiões .

"É verdade, estamos juntos de novo. Nós reatamos no Ano Novo. Ficamos dois meses separados e no Ano Novo voltamos o namoro. Então vou passar esse ano beijando muito na boca, mas vai ser a boca dele", iniciou ela, que participou do "BBB 20".

De acordo com Ivy, o último término aconteceu devido à distância que o casal enfrentava. "Estávamos com dificuldade, porque morávamos longe um do outro. Então acabava prejudicando, mesmo", detalhou.





A ex-BBB, no entanto, entregou que está "com boas energias" e sente que, dessa vez, o namoro "vai dar certo". "Entregamos nas mãos de Deus e também vamos tomar uma providências em relação ao nosso relacionamento", afirmou.

"Não podemos criar muitas expectativas em tudo, mas estou com boas energias e sentindo que vai dar certo, se Deus quiser", explicou Ivy Moraes, que ainda brincou sobre os gastos com passagens aéreas para visitar Nandinho Borges, que mora em Vila Velha, Espírito Santo.

"R$ 3 mil reais só pra eu ir lá ver ele, ou ele vir me ver. Que homem caro é esse, misericórdia?", brincou Ivy Moraes, que está se preparando para ser musa no Carnaval de São Paulo deste ano . A ex-BBB revelou também que ela e Nandinho Borges planejam morar juntos.

Assista a entrevista completa com Ivy Moraes no "AUÊ":