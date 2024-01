Reprodução / Instagram Enzo Celulari e João Guilherme brigaram por ciúmes, diz jornal

Enzo Celulari e João Guilherme estariam em uma briga por conta de Bruna Marquezine e também disputa de mercado, disse uma fonte ao jornal Extra.

A disputa fez Bruna Marquezine, Sasha, João Figueiredo e João Guilherme pararem de seguir o filho de Cláudia Raia nas redes sociais. O marido da filha de Xuxa fez uma postagem com uma suposta indireta à Enzo, onde falava sobre “máscaras caírem”.

Segundo a fonte, Enzo pensa que João está o copiando e que "o problema é do João Guilherme com o Enzo, e começou muito antes da Bruna. Existe uma rivalidade ali. Até de mercado".

"Soube de vezes em que o João fez chegar às marcas que Enzo representava o seu media kit", falou a fonte.

Além disso, os dois tem um histórico de se envolverem com as mesmas mulheres. Entre elas, Yasmin Brunet, Jade Picon e Bruna Marquezine. "Ele [Enzo] já tinha ficado com a Yasmin, depois a Jade. O João já tinha o ranço instalado, né?", afirmou.

Ainda de acordo com a fonte, o mal-estar piorou durante uma viagem da turma à Fernando de Noronha. "Com ciúme, ele [Enzo] acabou fazendo a cabeça do 'Sasho' [João Figueiredo] e a coisa inflamou. Foi efeito dominó, e Marquezine acabou saindo antes da ilha", finalizou.

