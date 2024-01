Reprodução/Instagram João Guilherme se pronuncia sobre boatos de rompimento da família

João Guilherme fez questão de se pronunciar sobre os novos rumores de rompimento da família do pai, o cantor Leonardo. O ator desmentiu a notícia de Fábia Oliveira, do Metrópoles, que afirmava que a família estaria estremecida.

De acordo com a coluna, o motivo do afastamento seria uma reação debochada do sertanejo com o caçula durante as festas de fim de ano. Leonardo, inclusive, teria supostamente sido machista com o filho.





Na publicação, João Guilherme desmentiu os rumores. "Rompem o que exatamente? Ele não é mais meu pai? Nem o Zé é meu irmão? 'Segundo fontes, pipipipopopo'", disse ele.

O artista ainda acusou a jornalista. "Você inventou. Deixa minha família em paz por favor", completou.

Os boatos sobre a relação de João Guilherme com a família do pai sempre surgem na web, principalmente pela distância em que eles moram, como também pela falta nos encontros familiares e a diferenças políticas e de estilo.

