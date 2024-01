Reprodução/Instagram Mavie aproveita dia de praia com o pai, Neymar, com maiô de R$2,3 mil

Neymar atualizou as suas redes sociais com um registro ao lado da filha, Mavie, fruto do seu antigo relacionamento com Bruna Biancardi. O jogador de futebol aproveitou a companhia da herdeira durante a viagem para a praia e um detalhe chamou a atenção.

Na imagem, a bebê aparece no colo do pai usando um maiô da grife Dolce & Gabbana, avaliada em R$ 2,3 mil, segundo o site Farfetch.





"Ma vie", escreveu o atleta na legenda da publicação. O nome da menina é traduzida para "minha vida" em francês.

Amigos famosos e internautas rasgaram elogios e se derreteram com a fofura de Mavie. "Muito princesa! Desde pequena influenciando na moda", disse Luciele Di Camargo; "Essa pitica é muito sua cara e de Dolce e Gabanna", comentou uma seguidora; "Muito bonequinha", declarou outra.

Vale lembrar que Neymar Jr. também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.

