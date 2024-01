Reprodução/Instagram - 23.01.2024 Selena Gomez falou das mudanças no corpo





Selena Gomez avaliou as mudanças que teve no próprio corpo ao longo dos últimos dez anos. Em uma reflexão nas redes sociais, a cantora mostrou o antes e depois do corpo, com cliques de 2013 e 2023, e disse estar orgulhosa de si mesma.





Nas duas fotos, a atriz de 31 anos aparece usando biquínis, só que de modelos diferentes. "Hoje percebi que nunca mais ficarei assim", escreveu no registro mais antigo, divulgado para os 429 milhões de seguidores no Instagram.

"Não sou perfeita, mas tenho orgulho de ser quem sou. Às vezes, esqueço que está tudo bem ser eu", afirmou na postagem com a foto mais recente, em que aparece subindo em uma embarcação no mar.



Veja abaixo o antes e depois compartilhado por Selena Gomez:

Reprodução/Instagram - 23.01.2024 Selena Gomez em 2013 e em 2023





