Filha de Cauã Reymond muda o visual do pai após 'Terra e Paixão'

Cauã Reymond apostou em um novo visual após o fim da novela 'Terra e Paixão'. O ator compartilhou o resultado nas redes sociais e surpreendeu ao mostrar a sua cabeleireira.

Nesta terça-feira (23), o artista revelou que a filha, Sofia, de 11 anos, foi quem cortou o seu cabelo.





"Minha cabeleireira", escreveu ele na legenda do vídeo onde a herdeira, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera, passa a máquina em sua cabeça.

Recentemente, Cauã Reymond contou que abordou a menina para conversar a respeito das mudanças que o corpo passa durante esse processo – de primeira, ela ficou envergonhada, mas depois retornou para desabafar com o pai.

“Outro dia eu falei: ‘Filha, seu corpo tá mudando’. Ela: ‘Ai, para pai, nem começa’. Eu falei: ‘Não, filha, papai quer falar com você, só ouve. Seu corpo tá mudando, você está ficando mais mocinha. Só quero perguntar: você está conversando [sobre isso]? Se quiser conversar, pode conversar com o papai’”, relatou.

Posteriormente, a herdeira cedeu à conversa e ele não escondeu a emoção.

