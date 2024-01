Reprodução Anitta dá 'fecho' em fã que criticou surpresa ao pai: 'Tudo sobre ela'

Anitta mais uma vez confrontou uma fã após não gostar de um comentário! Nesta terça-feira (23), a cantora se deparou com uma internauta apontando que a artista faz tudo ser sobre ela, referindo-se a surpresa de aniversário para Mauro Machado, o 'PaiNitto'.

O que aconteceu? Anitta vinha preparando uma surpresa para o aniversário do pai dela. Na última segunda-feira (22), a cantora promoveu uma festona para o veterano com direito a um show exclusivo da artista.

Através do X, antigo Twitter, uma fã ironizou o show da cantora. "Então a grande surpresa para o aniversário do pai da Anitta era ela mesma. Kkkk minha fav consegue transformar tudo sobre ela, impressionante", escreveu a internauta.

Anitta não deixou quieto e respondeu a fã com uma explicação afiada. "Meu amor, eu conheço o meu pai melhor que qualquer um de vocês aqui do Twitter. O nome dele no insta é paiNITTO, não se percebe daí que ele é meu fã número 1? Eu sei perfeitamente que ele preferiria esse show meu cantando as músicas preferidas dele do que de qualquer outro cantor", iniciou.



Para auxiliar no argumento, Anitta comparou a relação do pai e da mãe com a arte dela. "TUDO na vida do meu pai é sobre mim. Eu sei que ele vai amar falar pros amigos pro resto da vida que eu fiz um show especial pro aniversário dele. Se fosse o niver da minha mãe também sei quem eu chamaria pra cantar, que não seria eu.. mas o dela é no Natal então não dá", completou.