Reprodução/Instagram Virginia de Barbados? Fãs especulam terceira gravidez de Rihanna

Os fãs de Rihanna acreditam que a cantora está grávida pela terceira vez. Um vídeo da artista em Paris viralizou nas redes sociais e um detalhe chamou a atenção.

A estrela visitou o restaurante Siena e enquanto desenhava em um prato, os seguidores notaram que a barriga dela estaria um pouco "inchada". Por isso, uns acreditam que seja reflexo da última gestação e outros apontaram a chegada de um novo bebê.





No X, antigo Twitter, os fãs comentaram e se divertiram com a possível novidade. "A Rihanna grávida só pra ofuscar a Virgínia, ela não é boba e nem inocente", brincou uma; "Que história é essa que Rihanna está grávida de novo? Meu Deus virou coelho foi?", disparou outro; "A Rihanna possivelmente grávida de novo e não vai ser eu reencarnando na barriga dela", comentou um terceiro.

Rihanna já é mãe de RZA Athelston, de um ano e oito meses, e de Riot Rose, de cinco meses, frutos do seu relacionamento com A$AP Rocky.

A Rihanna desenhando o Icon do Instagram dela, reparem na barriga 😭 pic.twitter.com/f45ZAiSlCr — Bruno (@vieiirafenty) January 23, 2024









se a rihanna tiver gravida de novo bixo pic.twitter.com/PswfYNpDJp — lusca (@lucasamanciorr) January 23, 2024









Se for realmente verdade essa história que a Virgínia de Barbados tá grávida de novo eu juro por tudo que largo mão juro nunca vi um descaso maior alguém coloca um DIU nessa Rihanna plmds pic.twitter.com/RFdQuz3BXW — Afonso (@afonsosenos) January 23, 2024

