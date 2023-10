Reprodução Anitta dá invertida em fãs: 'Não combinei com vocês, caralh*'

A cantora Anitta voltou a chamar atenção pela relação polêmica com os fãs. Na última quarta-feira (25), a artista participou da gravação do DVD do grupo 'Menos é Mais' em Fortaleza, onde foi abordada por um grupo de fãs.

Viralizou nas redes sociais o momento em que Anitta abre a van para atender os fãs na rua. Entretanto, a interação irônica e sarcástica gerou polêmica.

O grupo teria reclamado de estar esperando a cantora desde a 5 horas da manhã. Sem filtro, Anitta deu uma invertida: "E eu marquei com vocês?". Um fã respondeu: "Mentalmente a gente marcou".

Embora tenha parado para tirar as fotos, Anitta deu bronca. "Eu não combinei nada com vocês, car*lho", apontou. Um fã reagiu à resposta afiada da cantora: "Eu gosto dela porque ela é atrevida".

Nas redes sociais, a interação polêmica não agradou alguns internautas. "Eu acho isso péssimo. No começo da fama fica mendigando por fãs, depois fica com essa 'piadinhas'. Mona, se não fosse pelos fãs você nem no VMA estaria. Antes que venham me atacar, eu amo a Anitta, já tirei foto, vou sempre atrás dela quando tá em NYC, mas porr*… não fod# também", comentou um.

"'Eu gosto dela porque ela é atrevida'... Leva esculacho e continua amando a ídola, como todo fã de diva pop", brincou outro. "'Humor Ácido'... não, colegas, não... estrelismo mesmo", criticou um terceiro.

