Reprodução Identidade da mãe do terceiro filho de Neymar é revelada; veja quem é

O jogador Neymar Jr. está a espera de confirmar a paternidade do terceiro filho! Nesta segunda-feira (22), a identidade da modelo que o craque teria tido relações foi revelada. Kimberlly mora em São Paulo, tem quase 200 mil seguidores no Instagram, mas atua discretamente nas redes sociais.

Em dezembro de 2023, rumores apontaram que Neymar Jr. estava a espera do terceiro filho e a notícia teria surpreendido tanto o atleta quanto os familiares.

Nesta segunda-feira, o Portal Leo Dias revelou que a mulher que está gerando o herdeiro do craque é a modelo Kimberlly. A publicação também revela que pessoas próximas a Neymar confirmaram a nova gravidez.

A relação do jogador com Kimberlly teria acontecido enquanto o craque ainda estava se relacionando com Bruna Biancardi. Apesar disso, a clima entre eles é de tranquilidade e ele estaria disposto a assumir as responsabilidades da paternidade.

Neymar deve esperar o nascimento da criança para a realização de um teste de DNA, mas o atleta já teria confessado aos familiares que teve uma relação casual com a jovem.

Vale destacar que Neymar se tornou pai pela segunda vez em 2023, após o nascimento de Mavie, fruto da relação com a influenciadora Bruna Biancardi. Ele já era pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da relação com Carol Dantas.