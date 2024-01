Reprodução BBB24: Rodriguinho fala da aparência de Luiza Brunet: 'Parou o Brasil'

A aparência física de Yasmin Brunet voltou a ser assunto no Big Brother Brasil 24 nesta segunda-feira (22). Desta vez, Rodriguinho e MC Bin Laden fizeram diversos elogios à modelo, incluindo comentários apreciando a beleza de Luiza Brunet, mãe da confinada.

Sentados na cozinha, o funkeiro MC Bin Laden não poupou palavras para elogiar mãe e filha: "Você [Yasmin] foi fabricada num pincel, desenhada! Sua mãe deve ser gata pra c*ralho!", declarou.



O cantor Rodriguinho pegou a palavra e atestou a beleza herdada. "Lembra, sim. A mãe dela parou o Brasil, negrão! Ela é muito bonita, até hoje, né?", completou.

Nos últimos dias, Luiza Brunet tem se colocado contra o pagodeiro, principalmente devido aos comentários sobre a compulsão alimentar de Yasmin. A veterana também falou de processar o cantor após comentários sobre a aparência da filha.

"Este homem está cometendo violência contra mulher, violência psicológica que tipificada com crime. Vou fazer uma denúncia. É um absurdo um homem adulto, pai de 5 filhos, se comportar desse jeito. Um homem infantil, imaturo e agressivo. Ele simplesmente está promovendo regularmente uma violência silenciosa e grave, continuamente e deve arcar com as consequências", declarou Luiza Brunet, ao colunista do iG Gente Kadu Brandão.