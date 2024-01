Reprodução/Youtube Maria Paula explica recusas para posar nua na capa da Playboy

Maria Paula revelou por que recusou inúmeros convites para posar nua na 'Playboy' durante a sua presença no elenco do Casseta & Planeta.

A humorista contou que a proposta de cachê era alta, mas diz que é contra a "exploração da mulher".





"Recebi várias propostas de grana pesada. E eu falava: não preciso disso, sou formada em Psicologia. Era proposta de grana para comprar um apartamento. Eu disse: vou juntar e comprar um apartamento. Juntei e comprei. E comprei uma fazenda na Chapada. Fiz tudo o que eu queria, sem precisar posar nua", relembrou ela em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

A atriz não deixou de criticar a indústria dos ensaios. "Tinha uma glamourização da exploração da imagem da mulher. Era uma época que as mulheres incríveis do Brasil tinham uma cultura muito perversa e machista que tinham que fazer ‘Playboy’. Tinha essa palhaçada, que era como se fosse o topo da carreira delas fazer ‘Playboy’. Era uma exploração péssima, mas que na época era aceitável, como muitas outras coisas eram aceitáveis".

Mesmo sem tem posado para a revista, Maria Paula esclareceu que não tem problema com a exposição do seu corpo.

"Meu problema é não gostar da exploração. Sempre fui uma libertária. O nome do meu livro é ‘Liberdade crônica’. O que mais gostava era ir para a cachoeira e ficar pelada, ir para a praia de nudismo. Nunca tive problema nenhum com nudismo. Meu negócio era com a indústria: problema de exploração da imagem feminina de uma maneira péssima", completou.

Na entrevista, a artista relembrou o ensaio nu que fez para a revista 'Interview', em 1994, sem receber cachê. "Fiz mostrando o peito, mostrando que eu podia, sim, fazer o que eu quisesse. Era uma consciência de que eu era uma mulher que podia fazer o que eu queria e que eu não ia entrar no joguinho patético", concluiu.

