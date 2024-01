Reprodução Belo positiva para covid e lamenta cancelar 'fim de semana dos sonhos'

O cantor Belo se pronunciou nesta sexta-feira (19) para revelar o diagnóstico de covid-19. Por atestar positivo para o vírus, o artista precisou cancelar os compromissos do final de semana.

Através do Instagram, Belo fez um desabafo sobre estar empolgado para os eventos que ele cancelou a participação. "Imaginem um fim de semana dos sonhos, Baile da Santinha em Salvador, Massayó Verão em Maceió e Ensaios da Anitta no Rio. Agora pensem num coração que estava cheio de alegria por estar presente nesses três incríveis eventos no nosso País. E, de repente, às vezes a gente precisa enfrentar umas peças que o destino nos prega", iniciou.

O cantor explicou que começou a sentir sintomas na manhã de quinta-feira. "Voltei de São Paulo na madrugada de quarta para quinta, descansei um pouco e acordei não me sentindo tão bem, responsável, como todos nós precisamos ser, fui fazer exames e fui diagnosticado com Covid, estou bem gente, com sintomas que logo passarão, tenho certeza", desejou.

Apesar de cancelar a participação e lamentar perder o evento, Belo diz saber que era a opção recomendada para preservar a saúde dos fãs. "Estou aqui, escrevendo esse texto, pra dizer a todos vocês que lamento muito, não tem ideia do quanto estou sentindo não poder estar pertinho de cada um. Mas ao mesmo tempo com a consciência tranquila de que estou fazendo o certo para preservar e cuidar da saúde de todo mundo", completou.