Reprodução/Instagram Iza publica fotos na piscina e namorado baba: 'Gostosa até de rosto'

Nesta sexta-feira (19), Iza compartilhou novas imagens nas redes sociais e arrancou elogios do namorado, Yuri Lima. A cantora aproveitou o dia na piscina e impressionou os seguidores.

Nos cliques, a artista exibiu o corpo sarado com uma camiseta branca e biquíni. "E aí, meu talismã, qual a boa de hoje?", questionou ela na legenda.





O jogador de futebol não perdeu tempo e babou na beleza da amada. "Na moralzinha, put* que pariu", "Gostosa até de rosto", Amor, a sua cicatriz no joelho é bonita! Aff", comentou ele na publicação.

Os seguidores não ficaram de fora e também rasgaram elogios. "Um monumento em forma de mulher", declarou um; "Como pode ser a mais linda do mundo", disparou outra; "A boa ta aí nas fotos", brincou uma terceira.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: