Reprodução/Instagram Maraisa quebra o nariz após acidente em jacuzzi de hotel

Maraisa quebrou o nariz durante a folga em Alagoas. A cantora sofreu um acidente na jacuzzi do hotel que estava hospedada com amigos.

A artista apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre o ocorrido e exibiu os hematomas após a cirurgia.





"Pessoal, só agora consegui entrar na internet e deixar uma mensagem para vocês… Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada, quero agradecer o pessoal do hotel e o Drº Israel que junto com sua esposa me receberam para fazer os primeiros socorros", disse ela.

A dupla de Maiara contou que passou horas no transporte para o hospital. "Foram três horas dentro de uma ambulância, até chegarmos ao hospital em Maceió, agradecer tbm a todos do hospital Memorial Arthur Ramos, os médicos que já estavam me aguardando, fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz. A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco", explicou.

"Estou feliz com a minha recuperação, logo, logo entro nas redes sociais para tranquilizar os fãs, podem ter certeza que fizeram o melhor por mim… Obrigada, Alagoas, por terem feito o melhor pela minha vida. Espero encontrá-los em breve, doida para tomar uma com vocês de novo", completou ela.

Mesmo em recuperação, Maraisa segue a agenda de shows ao lado da irmã.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: