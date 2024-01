Reprodução/Instagram Lexa faz medição do bumbum e se surpreende com o resultado: 'Apavorada'

A cantora Lexa foi pega de surpresa ao fazer a medição do seu bumbum enquanto visitava uma costureira.

A cantora compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo impressionada com o resultado da circunferência do quadril, que mede 109 cm.





"Eu apavorada com 109 de bumbum", escreveu ela na legenda da publicação.

Já no vídeo, a artista comentou sobre o valor alto. "Quanto de quadril? 109! Eu não sei onde enfiar tanto quadril mais", disse.

No clima de Carnaval, Lexa explicou que está tentando diminuir o tamanho do bumbum. "Gente, eu faço dieta para diminuir o meu quadril". Nas imagens, a costureira brincou: "Impossível".

