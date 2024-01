Reprodução TV Globo/ Instagram Diego Martins muda visual após interpretar Kelvin em 'Terra e Paixão'

Após ter concluído as gravações de "Terra e Paixão" como Kelvin, Diego Martins usou as redes sociais na última quinta-feira (18) para mostrar aos fãs que tinha se despedido da caracterização do personagem dele e que já tinha adotado um novo visual.







"Edu Marts falou 'bora mudar esse cabelo?' e eu disse 'simmmm'. Quem amou? Kevinho ficaria bem com esse cabelo também", escreveu Diego como legenda da publicação em que compartilhou a transformação nas madeixas com os seguidores que o acompanham.





Colega de elenco do ator, Cauã Reymond, que protagoniza a novela, elogiou o parceiro com um comentário: "Ficou lindo". Filho de Reymond na ficção como o personagem João, o ator mirim Matheus Assis também aprovou a mudança do intérprete de Kevinho: "Arrasou".





O último capítulo de "Terra e Paixão" chega ao fim nesta sexta-feira (19), logo após o "Jornal Nacional", da Rede Globo. Na trama, Kelvin (Diego Martins) se casará com Ramiro (Amaury Lorenzo), conforme divulgado pelo próprio autor da obra, o novelista Walcyr Carrasco.

