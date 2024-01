Reprodução João Gomes sofre com ter que voltar a trabalhar após filho nascer

João Gomes teve que voltar a cumprir os compromissos dois dias após Jorge, o primeiro filho do cantor, nascer. Nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (19), ele e a parceira, Ary Mirelle, mostraram estarem sofrendo com a distância.

"Hoje ele precisa voltar, vai trabalhar... eu te amo. Agora nós dois ficamos te esperando voltar para casa", escreveu a noiva em um Story do Instagram.

No próprio perfil, o cantor contou que agora as despedidas tem um sentimento diferente. "Daqui a pouquinho tenho que ir para estrada e vou te deixar me esperando... dessa vez meu coração está tão diferente também... caramba, sentimento chegou", disse.

Ele também compartilhou a mensagem postada por Ary. "Eu te amo, a gente já passou por tanta coisa, agora a gente construiu uma família, a vida da gente mudou e tenho certeza que tudo muda. Agora o que passou ficou para trás e vamos ser felizes. Obrigada por tudo, obrigada por ter construído uma família comigo", se declarou para a moça já da estrada.

"Meu coração está apertado porque viajou", ainda dizia a mensagem.

