Tati Minerato faz aulas de samba com colete de 12 quilos

Tati Minerato está na preparação para a sua terceira vez desfilando como rainha de bateria da Porto da Pedra no Carnaval 2024.

Fazendo a estreia no grupo Especial do Rio de Janeiro, a influenciadora se desafio nas aulas de samba ao usar um colete de 12 quilos, que possui uma placa de aço central na frente e nas costas, com anilhas.





Por conta das fantasias pesadas, ela se prepara para qualquer obstáculo na Sapucaí. "A gente entra na Sapucaí pedindo a Deus para dar tudo certo. Mas, pode chover e a minha fantasia duplicar de peso, o desfile pode atrasar por algum motivo, fazendo com que eu fique mais tempo sambando. Preciso estar preparada para tudo, por isso optei por fazer este tipo de aula", contou ela.

Mesmo no terceiro ano de desfile, Tati segue treinando duas vezes por semana para aprimorar samba.

"Eu sei sambar, mas acho sempre que posso melhorar, entregar mais, fazer aulas de samba para mim não é vergonha, não me desqualifica em nada. Os melhores jogadores de futebol do mundo treinam todos os dias, estão sempre se superando. Eu acredito que a dedicação nos leva a lugares inimagináveis", explicou.

