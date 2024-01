Reprodução / Instagram Ex-BBB Maria Melillo aparece com hematomas após denunciar ex

Em vídeo postado por Maria Melillo nos Stories do Instagram na última quinta-feira (18), é possível ver hematomas pelo braço dela. A ex-BBB registrou um boletim de ocorrência por agressão contra o ex-namorado, Luiz França, no último dia 13.

Segundo Leo Dias, jornalista que teve acesso ao boletim, Maria foi agredida por socos e chutes após a briga, que começou por ciúmes, se agravar. Ela também pediu medida protetiva contra o ex.

O humorista negou as informações dadas pela vencedora do BBB 11 à polícia. De acordo com Luiz, Maria foi quem começou a briga. Ele diz que ela pegou o celular dele e o atacou com arranhões e socos.

Ainda segundo o depoimento de Luiz, a ex-BBB jogou taças e copos na direção dele, além de tê-lo ameaçado com uma faca. Após ter se trancado em um quarto, Maria teria dado facadas na porta.

Maria e Luiz se conheceram durante a participação dela no “Papagaio Falante”, podcast que o humorista apresentava ao lado de Sérgio Malandro. Eles estavam juntos desde 2021.

