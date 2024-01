Reprodução/Instagram Esposa de Zé Vaqueiro conta que filho deve deixar a UTI em breve

Ingra Soares conversou com os seguidores sobre o estado de saúde de Arthur, caçula que nasceu com Síndrome de Patau, e contou que ele está prestes a receber alta da UTI.

Nos Stories do Instagram, a esposa de Zé Vaqueiro mostrou o filho dormindo no hospital, onde está desde o nascimento, e na sequência deu a boa notícia.





"Resolvendo tudo para o nosso baby ir para casa", escreveu ela na legenda.

Recentemente, Ingra Soares celebrou a evolução no quadro do bebê. "Arthur é uma verdadeira bênção. Não está mais com sedação, só está tomando medicação para infecção. Está esperto, é lindo de se ver. Acho que está mais perto de ele vir para casa. Ele tinha umas quedas de saturação", declarou ela.

