Reprodução Deborah Secco

A atriz Deborah Secco revelou ter flagrado o ex-marido a traindo com outra mulher nos arredores da casa em que moravam. Em entrevista, a artista detalhou qual foi a reação dela ao ver a cena do companheiro transando no carro com a amante.

"Foi assim: eu morava num condomínio de casas e na subida tinha a entrada para uma praia deserta. Aí chegando em casa, pensei em dar um mergulho", iniciou a atriz em entrevista ao PodCats.

A veterana conta que ao subir para a praia reconheceu o veículo do então marido. "Eu passei, vi que tinhas duas pessoas dentro, meio que se pegando e eu voltei. Quando cheguei na porta de casa, pensei assim: 'Eu não vou viver sem ele. Não quero viver sem ele'. E fiquei tentando entender o que eu ia fazer, mas não contei. E aí, talvez, eu tenha virado essa chave e eu passei a não achar errado, da mulher que eu sou, de não me julgar tanto", refletiu Deborah, que tem um relacionamento flexível com Hugo Moura.

Secco revelou durante a conversa que só contou o flagra para o ex-companheiro anos depois da separação. "Quando fui traída senti que não era errado, é uma porta que se abriu para mim, acho que não vou ser a pior pessoa do mundo [se eu trair], ele não foi, inclusive está aqui do meu lado, eu perdoei, está tudo certo, a gente segue junto", relembrou como lidou na época.