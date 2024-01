Reprodução/Instagram - 17.01.2024 Influenciadora Mila de Jesus morreu nos Estados Unidos





A influenciadora Mila de Jesus morreu nos Estados Unidos. A baiana de 35 anos morava em Boston, cidade em Massachusetts. A morte foi confirmada em uma postagem no perfil oficial da produtora de conteúdo no Instagram.





"Com enorme pesar, comunicamos o falecimento da nossa amada Mila de Jesus. Nesse momento de dor, respeitem os familiares e amigos. Vamos expressar o nosso respeito a Mila, que vai deixar muita saudade", afirmou a publicação, divulgada nesta terça-feira (16).

A causa da morte não foi divulgada. A página de Mila na rede social reúne mais de 60 mil seguidores, que acompanhavam a rotina da influenciadora com os quatro filhos e o marido, um americano com quem se casou em setembro de 2023. Outros influenciadores brasileiros, que moram nos EUA, lamentaram a morte de Mila de Jesus na postagem com a nota de pesar.

"Senhor de misericórdia. Que tristeza. Sinto muito, Cacaia [filha], por sua mãezinha, por vocês e por sua família. Sua mãe era uma pessoa muito especial e muito amada. Que Deus possa confortar o coração de vocês", escreveu Flavia Calina. "Ainda sem acreditar. Que Deus conforte o coração de toda a família", afirmou Camila Coelho.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: