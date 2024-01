Reprodução/Instagram - 17.01.2024 Ludmilla foi confirmada no Coachella de 2024





Ludmilla foi confirmada no Coachella de 2024. O festival acontece entre os dias 12 e 21 de abril na Califórnia, nos Estados Unidos. A cantora é a única brasileira anunciada entre as atrações do evento deste ano, que foram divulgadas nesta terça-feira (16).





A artista se apresenta nos dias 14 e 21 de abril, datas em que também foram confirmados shows de Doja Cat, J Balvin, Jhené Aiko, Renné Rapp e mais. Lana Del Rey, Tyler The Creator e No Doubt estão entre as atrações principais dos outros dias de festival.

"Avisa lá na gringa que a vilã, a danada, a maliciosa, está chegando para botar para f*der no Coachella", afirmou Ludmilla no Instagram. Veja abaixo o line-up completo:





Outros brasileiros já passaram pelo palco do festival norte-americano, como Anitta, em 2022. Também se apresentaram no evento Pabllo Vittar, CSS, Emicida, Céu, Boogarins, The Twelves, Gui Boratto, Amon Tobin e DJ Anna.

