Reprodução MC Mirella revela que não contratou babá para a filha: 'Morro de medo'

A cantora MC Mirella abriu o jogo com os seguidores nesta semana para explicar o motivo de não ter contratado babá para ajudar no cuidado da filha Serena, nascida em dezembro de 2023.

Através do Instagram, a mamãe de primeira viagem desabafou sobre não se sentir segura e nem ter confiança em colocar alguém para cuidar da filha, fruto do relacionamento com o dançarino Dynho Alves.

"Depois de tantas coisas na minha vida eu me tornei totalmente desconfiada, desculpem, mas é isso. A bebê não sabe nem falar, eu não tenho ninguém de confiança pra ser babá dela, eu preciso confiar muito e quero tentar esperar até ela saber falar pelo menos pra ter babá, assim ela consegue se comunicar e me contar as coisas", contou.

A ex-participante de "A Fazenda" revelou que teme que alguém faça mal para a herdeira sem que ela saiba. "Morro de medo de judiarem dela, já vi tantos casos doidos (sei que não é todo mundo assim) mas tenho pavor!!! No momento, minha mãe que me ajuda!", completou.

A pequena Serena nasceu no dia 26 de dezembro, através do parto cesariana. A princípio, Mirella queria que a herdeira nascesse pelo método de parto normal, entretanto, ela enfrentou horas de dores e foi aconselhada a realizar o método em que o bebê é retirado do útero por meio de cirurgia.