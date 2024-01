Reprodução Lucas Guimarães relembra 1º encontro com Carlinhos Maia: 'Tava com CC'

O amor prevaleceu! Lucas Guimarães divertiu os fãs nesta terça-feira (16) ao relembrar o primeiro encontro com Carlinhos Maia. Em relato publicados nas redes, ele afirmou que o atual marido estava fedendo.



Através de comentários no Instagram, Lucas Guimarães revelou ter ficado desanimado quando conheceu Carlinhos devido ao cheiro que o humorista exalava.

"No primeiro dia que conheci Carlinhos ele tava fedendo a suvaco, não consegui ficar com ele, tava com muito CC. Eu dei uma broxada real, mas depois ele me contou que tinha esquecido de passar desodorante e quando fui ficar com ele novamente ele tava super cheiroso", relembrou o apresentador.

Lucas refletiu sobre ter dado uma segunda oportunidade para o humorista. "As vezes você perde o amor da sua vida achando que ele é fedorento quando na verdade esqueceu só de passar desodorante", completou.

A dupla se casou em maio de 2019, com transmissão ao vivo no Instagram que quase atingiu 3 milhões de telespectadores.

