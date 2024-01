Reprodução/Instagram Lucas Lima critica comportamento de fãs após viagem com Sandy: 'Infantilidade'

No último mês de dezembro surgiram rumores de uma reconciliação entre Lucas Lima e Sandy. Os boatos aumentaram após o ex-casal viajar com a família para Orlando, nos Estados Unidos, para curtir as férias.

A situação gerou comentários, onde uma internauta apontou que o músico estaria tentado "ganhar notoriedade" em cima da ex-esposa.





Foi, então, que outra internauta defendeu: "Gente, ou vocês o acusam de ser o biscoteiro querendo mídia em cima da Sandy (uma das coisas mais desonestas que já li) ou de ser indiferente... As duas coisas não dá. É contraditório. Relacionamentos terminam e tá tudo bem! Não tem por que vilanizar ninguém... Não há crime nisso", disse.

O recado chegou nas redes sociais do cantor, que quis entender qual seria a polêmica. "Que que eu fiz dessa vez?", perguntou ele.

Entre as críticas recebidas por ele, estava a "indiferença" dele por não compartilhado fotos da viagem, diferente da cantora, que recheou as redes sociais com imagens dos dois juntos.

"Entendi. É, não tem muita saída, né? Se eu posto, é ruim. Se não posto, é ruim. E o nível da infantilidade de querer analisar a vida por posts, likes e comentários ainda me surpreende. Como se as coisas não fossem conversadas, combinadas. Como se a vida acontecesse no Instagram", rebateu ele no perfil do X, antigo Twitter.

Lucas ainda analisou a relação com a ex através das redes sociais. "Postou, mas não devia, curtiu, mas não comentou, comentou só emoji, não respondeu o comentário, comentou, mas não deve, não repostou, ignorou o like, comentou demais, não postou, postou, mas mostrou pouco. Como eu já disse: gente que acha que acolhe pegada, mas é areia nos olhos", completou.

