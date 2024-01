Reprodução/ Instagram Julia Rodrigues, suposto affair de Gabigol

Alguns comentários de Gabigol em uma sequência de fotos postada por Julia Rodrigues, com quem já foi visto junto, foi o bastante para os internautas suspeitarem de um romance entre o jogador e a modelo.

Na publicação feita no Instagram, a modelo e atriz compartilhou cliques de momentos de lazer, como um dia praia na Zona Sul do Rio de Janeiro e um saída na noite.



"Mó paz", comentou Gabigol no post. Internautas, logo, já começaram a shippar o casal. "Que golaço", disse um usuário no comentário do atleta. "Muito craque você", afirmou outro.





A modelo e atriz já foi vista com o atacante em diferentes momentos, desde o último ano. A aparição dos dois mais recente aconteceu no último dia 6 de janeiro, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



Quem é Julia Rodrigues?

A modelo e atriz, de 24 anos estampa campanhas publicitárias para diversas marcas internacionais e tenta se inserir no meio artístico nos último anos. Ela, inclusive, estaria no elenco de "Malhação", na TV Globo, em 2020, mas a temporada da novela foi cancelada devido à pandemia.



Julia também já foi namorada do jogador da Seleção Brasileira Vini.Jr. Ela, inclusive, acompanhou o atleta na Copa do Mundo do Catar.



Segundo rumores, Julia e Gabigol estão namorando desde julho de 2023. Desde essa época, ela foi vista com o jogador em festivais de música e também no Estádio do Maracanã, para assistir a partidas do Flamengo, time onde o atacante atua.











