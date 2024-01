Reprodução/ Globo Paolla Oliveira desabafa após críticas ao corpo: ‘Uma coisa horrorosa’

No último domingo (14), foi exibida uma entrevista de Paolla Oliveira ao "Fantástico" sobre as críticas que ela recebe sobre o corpo. A atriz desabafou após o ataques e reconheceu a importância de se posicionar sobre o assunto.



Em dezembro de 2023, Paolla publicou um vídeo nas redes sociais em um ensaio da Grande Rio, escola de samba que é rainha da bateria. Na publicação, no entanto, internautas criticaram o corpo, peso e idade da atriz. Depois de receber os comentários, Paolla começou a discutir os padrões de beleza na web e se colocou contra os julgamentos.



"Você imagina, me arrumar de achar linda, fazer uma roupa maravilhosa, e você vai para o ensaio. Chego no ensaio, você é gongada, você é massacrada, criticada, você não quer voltar. Eu não estava me sentindo daquele jeito, estava-me sentido bem, feliz. Então, eu comecei a ver a onda de mulheres admirando, e eu comecei a ver as críticas de um de um olhar um pouco mais afastado. Eu respondo, eu argumento, eu faço vídeos. Eu me sinto corajosa de estar fazendo isso. Do alto do meu privilégio, uma mulher branca padrão, bem sucedida, eu estou falando: eles não me não me deixam em paz", desabafou Paolla.

Em conversa com a jornalista, a atriz ainda disse que maioria dos comentário vêm de homens, mas que também é julgada por mulheres. "Não sou eu que vou apontá-las. Talvez eu vá fazer outros vídeos para falar: 'Sai daí, boba. Para de fazer isso, não descredibiliza o movimento de uma outra mulher'. Ela está passando talvez a mesma coisa que você já passou. Por mais que você não enxergue, se você olhar direitinho, está todo mundo ali muito pertinho, sendo julgada, sendo apontada, sendo objetificada, sendo diminuída", comentou a artista.

Atualmente, Paolla encara os comentários de forma madura, mas ela já sofreu com isso. "Já me maltratou muito, não queria ver. Eu tinha ataque cardíaco, suava de nervoso de ver uma foto horrível, de ver um braço coisado que não era o que tinha que ser. Então, assim, é uma coisa horrorosa. Eu não acordei um dia e falei assim: 'A minha pauta da vida vai ser corpo', do nada. Eu fui provocada, estou sendo provocada há anos. Assim, eu imagino que várias mulheres que estão assistindo agora vão sentir também essa provocação. É o tempo inteiro, só que a gente se cala. O estar mais confortável me faz ter mais vontade de falar, de querer subverter os lugares que eu mesma já ocupei, sabe?", confessou a atriz.

Ela ainda refletiu: "Eu acho que tudo o que a gente está falando aqui é sobre liberdade, sabia? Liberdade de ter o corpo que eu quiser, de sair do jeito que eu quiser. Se eu puder estar no carnaval, mas sem ter tanta preocupação, eu vou estar mais feliz".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente