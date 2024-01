Reprodução Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz

Babi Cruz contou que Arlindo Cruz teve um orgasmo na fralda enquanto estava no hospital após terem uma conversa picante onde a esposa relembrou encontros sexuais do casal.

Durante a entrevista para o “Geral do Povo” da RedeTV, Babi disse que foi maravilhoso. "Encontrei uma forma de conversar com o Arlindo, falando das nossas cenas de sexo”, revelou.

A empresária falou que após terminarem a conversa, ela percebeu que os dois tinham atingido o ápice. “No final daquela conversa, eu tinha gozado e ele também, sem nos tocar. Quando coloquei a mão na fralda, falei: 'A gente teve um orgasmo, que presentão de aniversário que você me deu!'”, contou.

Babi disse que contou ao médico do cantor sobre o momento e que ele pediu para que ela continuasse a ter as conversas. “Até criasse histórias desse tipo, homens, né, e aí fazia exame de urina nele e tinha sempre espermatozoides", relatou.

Arlindo Cruz sofre com sequelas de um AVC que teve em 2017 e foi internado no fim do ano passado com um quadro de caxumba bacteriana.

