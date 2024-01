Reprodução/ Globo Astro da NBA manda recado e presentes para Ana Maria Braga

Nesta segunda-feira (15), Ana Maria Braga recebeu um recado especial no 'Mais Você'. Jayson Tatum, astro da NBA, agradeceu o carinho da apresentadora com ele e com o time de basquete que joga, o Boston Celtics.

O momentos começou com Felipe Andreoli entregando uma caixa cheia de mimos do time para a apresentadora. Em seguida, ele mostrou a mensagem enviada diretamente de Boston (EUA) por Jayson Tatum.



O atleta se dirigiu a Ana Maria e afirmou que ficou feliz em saber que a apresentadora é fã do Boston Celtics. "Queria dizer que ficamos muito lisongeados. Obrigado!", disse ele.



O momento viralizou na web:



MANO



O JAYSON TATUM ENVIOU UM VÍDEO AGRADECENDO A ANA MARIA BRAGA



ISSO É SENSACIONAL



pic.twitter.com/Pl8y5ub8Ta — NBA da bad (@NBAdabad) January 15, 2024





Lista atualizada do Jayson Tatum:



- Negro

- Bissexual

- Nordestino

- Pai presente

- Dançarino

- Amigo da Ana Maria Braga pic.twitter.com/j3qdCxCt81 — NBA da bad (@NBAdabad) January 15, 2024





O Jayson Tatum simplesmente enviou um vídeo e uma camisa pra Ana Maria Braga KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/GjoLkhMusJ — Camisa 23 (@camisa_23) January 15, 2024

















+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente