BBB 24: Davi tem fala homofóbica e se desculpa com Michel

Depois de ser indicado ao segundo paredão seguido, Davi ficou bravo e discutiu com Nizam durante a madrugada desta segunda-feira (15). Durante o bate boca, o baiano usou um termo homofóbico e foi alertado por Michel Nogueira.

"Eu sou homem, seu puta! Sou viado, é? Tenho 21 anos, meu pai me fez foi homem. Odeio gente falsa", Davi disse durante a discussão.

Depois do clima ter abaixado, Michel conversou com o brother. "Deixa eu te falar, te dar um toque agora, de coração. Cuidado com o que você fala. Os meninos falaram que você falou alguma coisa, eu não escutei. E aí, no quarto, você repetiu. Então isso é muito delicado. Pega muito mal, porque você pega uma minoria que a gente luta para c*ralho pra não ter isso”, justificou o professor de geografia.

"Eu entendo, eu entendo. E peço desculpas a você", disse o motorista de aplicativo. "E os meninos falaram que o que você falou ali fora pegou mais do que eu tinha escutado ali no quarto. Ali no quarto eu achei que poderia ter”, completou o mineiro.

"É porque eu estava estressado, mas não foi nenhum modo de querer te machucar", explicou Davi. "Eu falo por mim e por todos iguais a mim", ressaltou Michel.

O baiano pediu desculpas mais uma vez: "Te respeito muito, acho você um cara bacana. Não tenho nada contra você nem sua personalidade, o que você é ou deixa de ser. O que vale é a amizade. Independentemente do que você for, tem que manter o respeito. Eu tava de cabeça quente, mas nada para querer machucar nem você nem ninguém.”

