Reprodução/Instagram Tata Werneck, à esquerda, como Valdirene no Big Brother Brasil 14

Às vésperas da estreia do “BBB 24”, o diretor do reality show da TV Globo relembrou, neste domingo (7), a participação inusitada de Valdirene, interpretada por Tatá Werneck na novela Amor à Vida, durante o BBB 14.

Na ocasião, a entrou na casa do reality show e conviveu por algum tempo com os outros participantes, até ser eliminada do programa em uma prova e precisar ser carregada pelos Ninjas — equivalentes aos Dummies das edições mais recentes.

“Essa foi uma experiência incrível! Obrigado Tata Werneck e Walcyr Carrasco vocês se jogaram no BBB. BBB 24 tem mais! Será que Valdirene ou Tatá voltam? Façam suas apostas”, disse o big boss.

Nos comentários, a atriz surpreendeu ao fazer um pedido: “Te imploro. Me deixa falar frases aleatórias pra eles ficarem pensando uma semana?”. Curiosamente, 10 anos após a última participação, Tata está novamente interpretando uma personagem em uma novela de Walcyr Carrasco, a personagem Anely na novela Terra e Paixão.