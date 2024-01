Reprodução/RedeTV! Geraldo Luís





O novo programa de Geraldo Luís na RedeTV! já começou repercutindo na web, neste domingo (14). Isso porque o apresentador passou por um perrengue enquanto falava sobre a estreia do ‘Geral do Povo’, que tem direção de Marlene Mattos. Após uma apresentação musical no palco, o estúdio ficou sem luz ao vivo e o jornalista teve que chamar o intervalo.





"Pera um pouquinho. Deve ser alguma surpresa. Se trouxer gente que eu não quero aqui. Avisa a surpresa que é, hein?! Quando apaga a luz o que é? Se vier trazer namorada do passado já tá proibido hein?! Se fizer sacanagem comigo ao vivo, eu devolvo a sacanagem. Nós tamos indo para um rápido intervalo e a gente volta já", disse o apresentador.

Rapidamente, o momento viralizou na internet e os internautas fizeram piada com a falta de energia. “Esperavam estrutura do Domingo Show e receberam estrutura de baixo orçamento”, disse um, citando o programa anterior de Geraldo Luís, na época em que ele trabalhava na Record.

“O telão funcionando como se ninguém notasse. Mais armado que isso, só as pegadinhas da RedeTV!”, brincou outro, acreditando que a falta de iluminação foi combinada para gerar engajamento nas redes. “Foi a Marlene quem orquestrou isso. Olha a repercussão que teve. Essa mulher vai pra Nasa!”, comentou mais uma.

Assista ao momento abaixo:

🚨 AGORA: luz acaba em plena estreia de Geraldo Luís na RedeTV e programa vai para o intervalo às pressas. #GeralDoPovo pic.twitter.com/p7Nyg4eyec — Silvinho (@silvinhotv) January 14, 2024