Reprodução Instagram - 12.1.2024 Miguel Herran anuncia nascimento de filho

Conhecido pelos papéis de destaque em seriados da Netflix, Miguel Herrán viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (12) ao compartilhar o registro do filho recém-nascido. Bebê é fruto da relação do ator com Celia Pedraza.







"Amo vocês", escreveu ele como legenda de uma foto em que aparece ao lado da companheira, Celia Pedrazza, e do herdeiro deles. A família está no hospital e, no registro, o recém-nascido chora, enquanto mãe e pai sorriem para a fotografia.





Miguel Herrán anunciou que seria pai em junho de 2023. À época da revelação, o intérprete compartilhou com os fãs algumas imagens da ultrassonografia do bebê, durante a gestação de Celia.





"Bem... Pouco mais posso dizer. As imagens falam por si... Esta é a minha família. E é o que mais quero neste mundo. Celia Pedraza me deu o maior presente da minha vida... Vamos ser pais", escreveu Miguel, em junho de 2023.





Além de ter se destacado com a interpretação de Rio em "La Casa de Papel", seriado espanhol que alcançou fama internacional, Herrán também fez parte da primeira temporada de "Elite". Na trama colegial, o ator vivenciou o personagem Christian.

