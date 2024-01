Reprodução Instagram - 12.1.2024 Kevinho acompanha pai em hospital

Kevinho , de 25 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (12) para compartilhar com os fãs que iria ao hospital junto com o pai dele. Isso porque o patriarca precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico de retirada de pedras alojadas nos rins dele.







"Agora estou cuidando do meu pai! Ele está com pedras nos rins e vai fazer cirurgia para removê-las", explicou o artista, que, na última quarta-feira (10), viralizou nas redes sociais ao compartilhar que a mãe dele, Sueli Azevedo, realizou a última quimioterapia prevista no tratamento contra câncer de mama .





De acordo com o cantor, a locomoção do pai se deu através de uma ambulância, tendo em vista que ele sentia dores intensas e precisou ser transferido para outro hospital. Além disso, ele destacou que a previsão da internação é de dois dias, com alta prevista para o fim de semana.





"Corinha vai fazer a cirurgia já já. Vai ficar internado dois dias para recuperar, mas graças a Deus não é nada grave. Ele vai tirar as pedras nos rins e logo, logo está zero", explicou Kevinho.

