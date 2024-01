Reprodução/Instagram Luísa Sonza de férias na Costa Rica

A cantora Luísa Sonza chamou atenção nesta sexta-feira (12) ao publicar diversos registros da viagem que está fazendo pela Costa Rica. A artista está com alguns familiares no cenário paradisíaco do Golfo de Papagayo, na província de Guanacaste.

Através do Instagram, a jovem de 25 anos compartilhou uma sequência de fotos em que exibe o físico torneado. Ela optou por vestir um biquíni pequeno e no bumbum um fio dental cavado.

Nos comentários, a cantora recebeu uma enxurrada de elogios. "Exalas uma energia tão grande de GOSTOSA", disse uma seguidora. "Como é ser uma das mulheres mais lindas do Brasil? Me diga!", questionou outra.

"Uma verdadeira musa do verão", elogiou uma terceira, fazendo referência à música de Luísa Sonza em parceria com Marshmallow.