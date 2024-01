Reprodução/Instagram Após infarto, José Roberto Burnier é liberado para voltar a trabalhar

Nesta sexta-feira (12), José Roberto Burnier passou por uma nova consulta médica após sofrer um infarto .

"Primeira revisão com o Dr. Roberto Kalil. Tudo evoluindo muito bem. Liberado para voltar ao trabalho na segunda-feira, dia 15. Vida que segue", celebrou ele nas redes sociais.

No comando do SPTV 2, José Burnier recebeu alta do hospital na última sexta-feira (5) e seguiu em repouso em casa.

De acordo com o jornal O Globo, Burnier chegou ao Hospital Sírio Libanês em São Paulo dirigindo o próprio carro. O jornalista teria sentido fortes dores no peito e foi orientado a ir imediatamente ao hospital. Por lá, precisou ser submetido a um cateterismo.

