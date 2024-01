Reprodução Cunhado de Carlinhos Maia é condenado por agressão à ex-mulher

Babal Guimarães, irmão do apresentador Lucas Guimarães e cunhado do humorista Carlinhos Maia, foi condenado definitivamente por agressão à ex-mulher. O caso aconteceu em 2019, antes dele se envolver com a influenciadora Emily Garcia, quem também o acusa de violência.

A sentença foi anunciada em 2023, mas a equipe jurídica do empresário recorreu da decisão. Agora, com o pedido negado pela Justiça, ele tera de cumprir pena de um ano, quatro meses e nove dias em regime aberto. Além disso, está proibido de viajar e ficar fora de casa após as 22h.

De acordo com o juiz José Eduardo Nobre Carlos, ficou comprovado que o influenciador agiu de maneira precipitada ao invadir a casa da ex para agredi-lá. "O condenado agiu com premeditação e frieza, inclusive desferindo vários socos na direção do rosto e da cabeça da vítima, bem como jogou a vítima contra parede e grade", apontou.

A decisão contrária a versão apresentada pelo cunhado de Carlinhos Maia, que alegou ter agido sob "forte emoção" devido ao término do relacionamento, ocorrido um mês antes das agressões. Ele também se justificou apontando ter feito uso de bebidas alcoólicas antes da invasão, que teria sido motivada por ciúme excessivo.

Apesar disso, a câmera de segurança mostra o influenciador agredindo a ex-mulher após ter invadido a residência localizada em Penedo, Alagoas. No processo, a vítima aponta que levou "tapas, rasteira, murros e puxões de cabelo".

Babal Guimarães é irmão do apresentador de podcast Lucas Guimarães, que é casado com o humorista Carlinhos Maia. Além da vítima em questão, ele também é acusado pela ex-namorada mais recente, a influenciadora Emily Garcia, por agressão.

