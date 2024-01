Reprodução Evaristo Costa

O jornalista Evaristo Costa preocupou seguidores nesta sexta-feira (12) ao relatar ter ido às pressas para o hospital devido complicações da Doença de Crohn, uma condição inflamatória do intestino.

Através do Instagram, ele lamentou a indisposição. "E minha 'querida' Doença de Crohn me trouxe de novo para o médico com algumas complicações", publicou, pouco antes de ser encaminhado para a emergência.

Devido à curiosidade dos seguidores, Evaristo compartilhou os sintomas. "Estão me perguntando se tenho dor. Sim, tenho fortes dores abdominais. Além de muita diarreia (que pode conter sangue), febre e perda de peso. Isso tudo me leva a fraqueza, fadiga", relatou.

O ex-jornalista da Globo também explicou que a doença pode favorecer a entrada de vírus e bactérias. "A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções", completou.

Através das publicações, é possível perceber que Evaristo Costa, que mora na Inglaterra, ficou mais de 6 horas no hospital se submetendo a tratamentos e exames.