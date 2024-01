Reprodução/Instagram Mel Maia aproveita praia em clima de romance com novo namorado

Parece que Mel Maia está bem apaixonada pelo namorado, o surfista João Maria Pereira. Nesta quarta-feira (10), a atriz curtiu a praia na companhia do amado e resolveu dividir o momento com os seguidores.

No perfil do Instagram, a artista mostrou o chamego que recebeu do jovem e se declarou. "Beijinho salgadinho", escreveu ela na legenda.





A imagem exibe Mel no colo do rapaz, segurando copos de chá-mate enquanto recebe um beijo na bochecha. Além do clique romântico, ela compartilhou fotos de biquíni no carrossel.

A atriz assumiu o namoro com João Maria no dia 1º de janeiro durante a passagem de ano em Búzios, no Rio de Janeiro. Agora, o surfista está passagem férias no Brasil.

Os rumores do affair começaram quando os internautas notaram interações entre eles nas redes sociais e as viagens frequentes de Mel para Portugal. Esse é o primeiro namoro público da atriz após o fim do relacionamento com MC Daniel.

